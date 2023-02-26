تجديد الثقة في مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي

قررت إدارة شباب بلوزداد (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم) تجديد ثقتها في المدرب التونسي نبيل الكوكي, رغم الهزيمتين المتتاليتين المسجلتين في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، حسبما أفاد اليوم الأحد من رئيس مجلس الإدارة.

و أكد رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي: " لقد التقيت بالكوكي يوم أمس السبت للاستفسار عن الهزيمة المسجلة يوم الجمعة في منافسة رابطة الأبطال. و سألته عن أسباب هذا التعثر، في الوقت الذي كنا ننتظر رد فعل الفريق.

و بعد تفكير عميق قررت إبقاءه في المنصب، لأن الوقت ليس مناسبا لاجراء تغييرات على العارضة الفنية".

وبعد استفادتهم من يوم راحة، أشرف التقني التونسي على حصة الاستئناف التي جرت صباح اليوم الأحد بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان بالجزائر العاصمة.

و حامت الإشاعات يوم السبت، حول مستقبل المدرب السابق لوفاق سطيف بخصوص احتمال وشيك لإقالته، غداة الهزيمة المسجلة أمام المريخ السوداني (1-0) بملعب بنغازي (ليبيا) لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لرابطة إفريقيا للأندية مرحلة المجموعات.

وأضاف رابحي : " قبل أن أكون رئيسا للشباب، أنا مناصرا للنادي. فالهزيمة المسجلة أمام المريخ آلمتني كثيرا وكان علينا تدارك الأمور بعد هزيمة الترجي داخل القواعد قبل أسبوع. لقد درست الأمر جيدا، واعتبرت بأن إقالة الكوكي في هذا الوقت الحاسم من الموسم، لا تغير شيئا، بالعكس، سيؤثر ذلك بالسلب على الفريق".

واستطرد قائلا: " قبل بداية الحصة التدريبية اليوم الأحد، اجتمعت باللاعبين وطلبت منهم التركيز جيدا في مبارياتهم، والإسراع في رد الاعتبار. كما أنهم مطالبون ببذل مجهودات أكثر، خاصة و أنه لا ينقصهم شيء، وأن رواتبهم تدفع في وقتها و ليس لهم أي مبرر".

و بخصوص حظوظ الشباب في منافسة رابطة الأبطال، أكد المسئول الأول للنادي العاصمي بأنه "حسابيا"، لم يتحدد أي شيء.

و يقول في هذا السياق ": بقيت تسع نقاط في المزاد، لو نحصل على العلامة الكاملة، سنتأهل للدور ربع النهائي. إذن، لا شيء حدد، شريطة أن يقوم الفريق برد الاعتبار خاصة خلال المباراتين المبرمجتين داخل القواعد".

الشباب الذي لم يسجل أي هزيمة في بطولة الرابطة الأولى، يحتل صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق ست نقاط عن الوصيف شباب قسنطينة وبثلاث مباريات مؤجلة. كما أن الفريق البارز لحي" العقيبة" لا زال متأهلا في منافسة كأس الجزائر حيث سيواجه يوم 22 مارس المقبل، اتحاد الشاوية في لقاء مؤجل عن الدور السادس عشر للمنافسة.