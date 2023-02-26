جيجل: إنقاذ سبعة صيادين بعد غرق سفينتهم

تمكن عناصر الحماية المدنية رفقة حراس السواحل لولاية جيجل اليوم الأحد من إنقاذ سبعة (07) صيادين بعد غرق سفينة الصيد التي كانوا على متنها وسط البحر، حسب ما علم من مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، عمر سايح جبور.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تسجيل حادث غرق سفينة صيد مسماة '' نور1 '' من نوع "جياب" وحاملة لرقم التسجيل ''ب ج 350'' كان على متنها سبعة (07) صيادين.

وأضاف أن غرق السفينة كان بعد مغادرتها لميناء الصيد بو الديس بجيجل باتجاه ميناء بجاية بعد إتمام عملية صيانة دورية بهيكل السفينة مبرزا أن سبب الغرق يعود لتسرب ماء البحر إلى هيكل السفينة وعدم تمكن الصيادين من إخراجه.

وأشار ذات المسؤول إلى أن التدخل السريع لحراس السواحل مكن من إنقاذ الأفراد السبع الذين كانوا على متن السفينة ليتم نقلهم بعد ذلك من طرف عناصر الحماية المدنية لمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية مؤكدا أن الجميع " في حالة صحية جيدة".