بلايلي يعود إلى المنافسة ويساهم في فوز فريقه

وقع الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، سادس هدف له في الموسم، خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقه، أجاكسيو أمام تروا (2-1) اليوم الأحد، لحساب الجولة 25 لبطولة الرابطة الأولى الفرنسية لكرة القدم.

وبعد غيابه عن اللقاءين الأخيرين للفريق بسبب الإصابة، تمكن اللاعب الجزائري من تعديل النتيجة في المرحلة الثانية عن طريق ضربة جزاء، بعد الاحتكام إلى تقنية تحكيم الفيديو المساعد "فار"، في الدقيقة (62)، ليضيف زميله منعم الإدريسي الهدف الثاني في الدقيقة (68).

وغادر ابن "الباهية" وهران أرضية الميدان في الدقيقة (83) تاركا مكانه لزميله رياض نوري.

كما تمكن بلايلي (30 سنة) من تقديم خمس تمريرات حاسمة خلال الموسم الكروي الحالي.

والتحق الدولي الجزائري بنادي جزيرة كورسيكا أكتوبر المنصرم، بعقد يمتد إلى غاية الموسم المقبل، قادما من نادي براست.

وعلى إثر هذا الفوز، يضع أجاكسيو حدا لسلسلة ثلاث هزائم متتالية، لينعش حظوظه في تحقيق البقاء، وارتقى أجاكسيو إلى الصف 17، رافعا رصيده إلى 21 نقطة، إلا انه لازال مهددا بالسقوط.