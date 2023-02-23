مباحثات جزائرية- صينية في مجال الطاقة والمناجم

استقبل وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، السفير الصيني بالجزائر لي جيان،والذي بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف مجالات القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وبعد أن ثمنا العلاقات "التقليدية والتاريخية" القائمة بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة والمناجم، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات (المنبع والمصب) والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير، لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك والشركات الصينية.

كما استعرض الجانبان،مدى التقدم المحرز في المشاريع المنجمية الهيكلية بالشراكة مع الشركات الصينية،على غرار مشروع استغلال منجم غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، حسب نفس المصدر.

وذكر عرقاب بالمناسبة باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي مع الصين في مجال الطاقة ولاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة.

من جانبه،أعرب السفير الصيني عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين شركات البلدين, مجددا التزام الجانب الصيني بتعزيز وجوده في الجزائر, حسب بيان الوزارة.