قائمة السفراء والقناصلة المعنيين بالحركة الأخيرة

نشرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قائمة السفراء المعنيين بالحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل يومين ، وشملت 24 سفيرا، و 15 قنصلا عاما، و 9 قناصلة”. و جاءت القائمة كالتالي :

بالنسبة للسفراء :

:1- سفير الجزائر في عمان

2- سفير الجزائر في أبوظبي

3- سفير الجزائر في بغداد

4- سفير الجزائر ببرلين

5- سفير الجزائر في برن

6- سفير الجزائر في برازافيل

7- سفير الجزائر في بروكسل

8- سفير الجزائر بدكار

9- سفير الجزائر بالدوحة

10- سفير ، الممثل الدائم للجزائر في جنيف

11- سفير الجزائر بكيجالي

12- سفير الجزائر في الكويت

13- سفير الجزائر في كوالالمبور

14- سفير الجزائر بالمنامة

15- سفير الجزائر بنيروبي

16- سفير الجزائر في نجامينا

17- سفير الجزائر في نيودلهي

18- سفير الجزائر في أوسلو

19- سفير الجزائر في بريتوريا

20- سفير الجزائر في سانتياغو

21- سفير الجزائر في صوفيا

22- سفير الجزائر في فيينا

23- سفير الجزائر في ياوندي

24- سفير الجزائر بزغرب

القناصل العامون

1- قنصل عام الجزائر في برشلونة

2- قنصل عام الجزائر ببروكسل

3- قنصل عام الجزائر بالدار البيضاء

4- قنصل عام الجزائر بجدة

5- قنصل عام للجزائر في فرانكفورت

6- القنصل العام للجزائر بجنيف

7- قنصل عام الجزائر في اسطنبول

8- قنصل عام الجزائر بلندن

9- قنصل عام الجزائر في ليل

10- القنصل العام للجزائر في مرسيليا

11- قنصل عام الجزائر في ميلانو

12- قنصل عام الجزائر بمونتريال

13- القنصل العام للجزائر في نابولي

14- القنصل العام للجزائر في باريس

15- قنصل عام الجزائر بطرابلس

القناصل

1- قنصل الجزائر في كريتيل

2- قنصل الجزائر في غرونوبل

3- قنصل الجزائر بنانتير

4- قنصل الجزائر في ميلون

5- قنصل الجزائر في متز

6- قنصل الجزائر في مونبلييه

7- قنصل الجزائر في نيس

8- قنصل عام الجزائر في بونتواز

9- قنصل الجزائر في روان