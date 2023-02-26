قائمة السفراء والقناصلة المعنيين بالحركة الأخيرة

نشرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قائمة السفراء المعنيين بالحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل يومين ، وشملت 24 سفيرا، و 15 قنصلا عاما، و 9 قناصلة”. و جاءت القائمة كالتالي :
بالنسبة للسفراء :
:1- سفير الجزائر في عمان
2- سفير الجزائر في أبوظبي
3- سفير الجزائر في بغداد
4- سفير الجزائر ببرلين
5- سفير الجزائر في برن
6- سفير الجزائر في برازافيل
7- سفير الجزائر في بروكسل
8- سفير الجزائر بدكار
9- سفير الجزائر بالدوحة
10- سفير ، الممثل الدائم للجزائر في جنيف
11- سفير الجزائر بكيجالي
12- سفير الجزائر في الكويت
13- سفير الجزائر في كوالالمبور
14- سفير الجزائر بالمنامة
15- سفير الجزائر بنيروبي
16- سفير الجزائر في نجامينا
17- سفير الجزائر في نيودلهي
18- سفير الجزائر في أوسلو
19- سفير الجزائر في بريتوريا
20- سفير الجزائر في سانتياغو
21- سفير الجزائر في صوفيا
22- سفير الجزائر في فيينا
23- سفير الجزائر في ياوندي
24- سفير الجزائر بزغرب
القناصل العامون
1- قنصل عام الجزائر في برشلونة
2- قنصل عام الجزائر ببروكسل
3- قنصل عام الجزائر بالدار البيضاء
4- قنصل عام الجزائر بجدة
5- قنصل عام للجزائر في فرانكفورت
6- القنصل العام للجزائر بجنيف
7- قنصل عام الجزائر في اسطنبول
8- قنصل عام الجزائر بلندن
9- قنصل عام الجزائر في ليل
10- القنصل العام للجزائر في مرسيليا
11- قنصل عام الجزائر في ميلانو
12- قنصل عام الجزائر بمونتريال
13- القنصل العام للجزائر في نابولي
14- القنصل العام للجزائر في باريس
15- قنصل عام الجزائر بطرابلس
القناصل
1- قنصل الجزائر في كريتيل
2- قنصل الجزائر في غرونوبل
3- قنصل الجزائر بنانتير
4- قنصل الجزائر في ميلون
5- قنصل الجزائر في متز
6- قنصل الجزائر في مونبلييه
7- قنصل الجزائر في نيس
8- قنصل عام الجزائر في بونتواز
9- قنصل الجزائر في روان