سيال: أكثر من 60 بالمائة من العمال استفادوا من برامج تكوينية

استفاد حوالي 60 بالمائة من عمال شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" من برامج تكوينية في 2022، من خلال مركز تكوين الخاص بها، حسبما أفاد به اليوم الأحد، بيان للشركة.

وتمكنت "سيال" منذ استحداث مركزها التكويني المختص في مهن المياه والتطهير بالإضافة إلى مهن الدعم والتسيير المرتبطة بها، من تحقيق "أكثر من 220 ألف يوم تكويني، بمعدل سنوي قدر ب 15 ألف يوم، أي ما يعادل 5ر2 يوم تكويني لكل عامل"، يضيف المصدر ذاته.

وبالإضافة إلى التكوين المتواصل للعمال، يقوم المركز بإدماج أكثر من 400 متمهن سنويا واستقبال مئات الطلبة الجامعيين في إطار التربصات التي تهدف إلى استكشاف المحيط المهني، حسب نفس المصدر.

كما أنشأت "سيال"، في إطار التكوين عن بعد والتعليم الرقمي، منصة رقمية تسمى "أكاديمية سيال" لتكوين موظفيها عن بعد، تضم عدة برامج تعليمية وتكوينية عن طريق فيديوهات تقدم شروحات مفصلة في متناول جميع العمال بعدة لغات، حيث تم تسجيل حوالي 6000 ساعة تكوينية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يضيف البيان.