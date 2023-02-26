بلاني يستقبل سفير جورجيا

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الأحد ،سفير جورجيا، جورج جانجغافا، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده سفيرا جديدا غير مقيم بالجزائر، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح البيان انه خلال هذا اللقاء،رحب الأمين العام بالسفير الجورجي الجديد و تمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

و اضف ان "اللقاء شكل أيضا فرصة سانحة للطرفين للحديث عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات، وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".