تميمون : وزيرة التضامن تبرم عدد من الاتفاقيات

تواصل "كوثر كريكو" وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة زيارتها العملية لولاية تميمون وفي يومها الأول أشرفت السيدة الوزيرة رفقة السيد والي الولاية نائب المجلس الشعبي الوطني السيد "رماني محمد "على إعطاء إشارة انطلاق القوافل التضامنية من أمام مقر الولاية والتى تتمثل في قافلة للمواد غذائية والطبية والالبسة لفائدة فئة العائلات المعوزة ، وقافلة أخرى طبية تحسيسية بعنوان "صيام صحي وآمن للمصابين بأمراض مزمنة والمسنين" ، كما تفقدت قسم خاص بلأطفال المعاقين ذهنيا في المدرسة الابتدائية 17 أكتوبر 1961 ، والمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا. وتوجت الزيارة في محطتها الأولى بامضاء عدد من اتفاقيات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي. وعدد من القطاعات منها جامعة أدرار بهدف تكوين وتأطير الأساتذة المشرفين على الأقسام الخاصة وقطاع التكوين المهني لتكوين وتأهيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مراكز التكوين المهني، وكذا قطاع الشباب والرياضة لتسطير برامج تلائم ذوي الإحتياجات.