07 جرحى في اصطدام حافلة بمستغانم

أصيب مساء أمس الأحد، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و60 سنة كانوا على متن حافلة بجروح، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية في حدود الساعة 20 ساو40 دقيقة، على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة نقل المسافرين وآلية حفر، بالطريق الوطني رقم 17 أ، الرابط بين المحمدية و مستغانم ببلدية الحسيان، بدائرة عين النويصي.

وأسفر الحادث عن إصابة 07 أشخاص من ركاب الحافلة، بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 25سنة و 60سنة، قدمت لهم الإسعافات الأولية، وتم إجلاؤهم إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى مستغانم و إلى المركز الصحي بدائرة عين النويصي.