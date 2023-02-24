أسعار النفط عند هذه العتبة

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في بداية التعاملات الآسيوية، مدعومة بخطط روسيا لخفض إنتاجها على نحو أكبر.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76,36 دولار للبرميل بارتفاع طفيف 4 سنتات أو 0,05 بالمائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0,02 بالمائة إلى 83,14 دولار للبرميل.

وتخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية بنسبة تصل إلى 25 بالمائة في مارس بالمقارنة بشهر فيفري، لتتجاوز تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها في السابق بنسبة خمسة بالمائة من إنتاجها خلال الشهر الحالي.