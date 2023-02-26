الجزائر تقف بجانب تركيا لمحو آثار كارثة الزلزال

قال السفير الجزائري لدى أنقرة سفيان ميموني، إن بلاده تربطها مع تركيا علاقة وثيقة تسيطر عليها أجواء التضامن، مؤكدا وقوفها إلى جانب تركيا لمحو آثار كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مؤخرا.

وفي مقابلة، خاصة أجرتها وكالة الأناضول التركية، قال السفير إن الجزائر على "استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب دون تردد لمحو آثار كارثة الزلزال".

وأوضح أن "الجميع في الجزائر حزينون بسبب الأضرار التي خلّفها الزلزال المدمر"، مبينا أن بلاده كانت من بين أوائل الدول التي قدمت تعازيها لتركيا.

ولفت ميموني إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتقديم تعازيه وللتأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب تركيا خلال هذه الأوقات العصيبة.

وقال إن الرئيس تبون أرسل على الفور فرق دفاع مدني إلى تركيا للمساعدة في أعمال البحث والإنقاذ، حيث وصل الفريق أولا إلى مدينة غازي عنتاب وتوجه بعدها إلى مدينة أدي يامان جنوبي البلاد.

ونوه إلى أن "الفريق الجزائري قام بعمل رائع وأنقذ 13 شخصا من النساء والرجال والأطفال من تحت الأنقاض، وتمكن أيضا من انتشال 94 جثة من ضحايا الزلزال.

وذكر السفير ميموني أن الجزائر أرسلت 3 طائرات إلى مدينة أضنة (جنوبي تركيا) محملة بنحو 100 طن من المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "كنت شخصيا في استقبال الطائرات التي احتوت مساعدات إنسانية شملت بطانيات وخيام وإمدادات غذائية وطبية تم تسليمها إلى إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)".

وأشار ميموني أنه توجه أيضا إلى منطقة الزلزال لمقابلة فريق البحث والإنقاذ الجزائري، حيث التقى أيضا مسؤولين أتراك.

وأوضح أن "الوضع في الحقيقة محزن للغاية"، مؤكدا إرسال بلاده 30 مليون دولار لمساعدة تركيا في التغلب على التحديات التي تواجهها بسبب كارثة الزلزال.

وقال إن دعم بلاده لتركيا "ليس مجرد حالة إنسانية وحسب، وإنما يعكس روح التضامن التي تسود أجواء العلاقات الثنائية" بين البلدين.

وأضاف: "تتشارك تركيا والجزائر في علاقات تاريخية، هناك روابط رائعة بين البلدين. لقد أوضح الرئيس تبون أننا سنقف جنبا إلى جنب مع تركيا في هذا الوقت الصعب، وأننا على استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب دون تردد".

وبخصوص العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، قال إن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية "وطيدة"، فضلًا عن علاقات التضامن والصداقة وتطابق الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر أن البلدين يمتلكان علاقات سياسية رفيعة المستوى، وأن عمق تلك العلاقات تجلى في زيارة الرئيس تبون إلى تركيا في ماي 2022.

وأكد أن العمل بين البلدين مستمر لتطوير العلاقات الثنائية وإقامة شراكة استراتيجية.