سليماني: هذه شخصيتي وهذا ما يجعلني قويا

أثار تقرير إعلامي بلجيكي، تساؤلات عن الشخصية التي يتمتع بها الدولي الجزائري إسلام سليماني وهو في الـ 34 من العمر،فهدوء اللاعب يكون أكثر في مثل هذه المرحلة من العمر، لكن بالنسبة للهدّاف التاريخي لـ " الخضر"، فإنه زاد توهجا منذ إلتحاقه بنادي أندرلخت.

ولا يزال يسجل ويقدم مستويات كروية جيدة مع ناديه أندرلخت البلجيكي، وكان آخرها هدفين في شباك ستندار دو لياج.

وكشف موقع " وال فوت " البلجيكي، أن ردود أفعال سليماني عندما يصفر الحكم ضده أو لا يمنحه ما يطلبه يصعب فهمها أحيانا و وهو ماحدث خلال المباراة أمام لياج حيث كان أن يتلقى بطاقة صفراء مجانية خلال أطوار المواجهة ليتحصل عليها مباشرة فيما بعد.

وبخصوص ذلك رّد سليماني: " كان على الحكم أن يهدئني قليلا، إنها شخصيتي وهذا ما يجعلني قويا، أنا رجل آخر خارج الملعب".

وأضاف في تصريحات في ميكروفون " إيلافن سبورتس" بخصوص الإنذار الذي تلقاه :" سأكون قلقا إذا كان لاعبًا شابًا في هذه الوضعية لأنك لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث".

وختم " وال فوت"، بأن سليماني لديه الخبرة في التعامل مع البطاقات الصفراء، حيث أكد بأنه ليس قلقا أبدا بخصوص ذلك.