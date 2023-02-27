بودبوز يواصل عملية التأهيل

كشف اليوم الإثنين، تقرير سعودي أن الجزائري رياض بودبوز لاعب نادي الأهلي لكرة القدم، دخل دخل مرحلة الجري حول المضمار، أمس، ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي أُعدَّ له عقب إصابته بكدمة قوية في قدمه اليسرى خلال المباراة أمام أحد ضمن الجولة الماضية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

و وفق صحيفة " الرياضية"، فإن صاحب الـ 33 عاما لن يتمكن من المشاركة في لقاء فريقه أمام اتحاد جدة بعد غد لحساب الجولة الـ 23 من الدوري.

وختم المصدر ذاته، أنه لايزال في حاجة إلى فترة تأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية. ويعمل الجهاز الفني على تجهيزه لمباراة نجران في الجولة الـ 24.