تجارة: رزيق يتباحث مع سفيرة ألمانيا

تباحث وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، إليزابيث وولبرز، "سبل ووسائل ترقية التعاون التجاري بين البلدين"، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للوزارة.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى أمس الأحد بمقر الوزارة، بحضور المديرة العامة للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، مونيكا إيرات، استعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا وآليات الرقي بها إلى "مجالات أوسع" من خلال رفع المبادلات التجارية البينية، حسب البيان.

كما تم أيضا خلال اللقاء، وفق ذات المصدر، التأكيد على أهمية التعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرفة الألمانية الجزائرية للتجارة والصناعة.