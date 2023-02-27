أمن الجلفة يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجلفة، نداء للجمهور حول مشتبه فيه في قضية جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة النصب والاحتيال

وأفادت شرطة الجلفة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وتنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة، الغرفة الأولى "تنهي مصالح أمن ولاية الجلفة إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو (ر.ع) مشتبه فيه في قضية جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة النصب والاحتيال

وفي هذا الصدد، وجهت المديرية نداء للجمهور، "لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر سواء تعامل معه شخصيا أو له معلومات بصفته شاهدا، التقرب إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الجلفة لسماعه كضحية أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.