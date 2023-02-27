ديلور يرّد على صافرات الاستهجان

يعيش الدولي الجزائري، آندي ديلور مهاجم نادي نانت الفرنسي خلال الآونة الأخيرة، أياما صعبة حيث تعرض اللاعب السابق لنيس، لصافرات استهجان عند مغادرته في الدقيقة الـ 69 من عمر مباراة الداربي الذي إنهزم فيه نانت أمام ران بهدف دون رّد.

و رّد ديلور على ما حدث في تصريحات ليومية " ليكيب" الفرنسية :" بصراحة ، ما زلت أجد هذا مؤسفا، لا يهم في غضون أسابيع قليلة سيشجعونني، لكنني أجد ما حدث سريعًا بالنسبة للاعب مثلي ، لا يغش".

وأضاف:" أعلم أنها فترة معقدة ، أنا أول من يشعر بالاشمئزاز من زملائي في الفريق ، لكني أفترض أنني قائد ، وهذا ما أنا هنا من أجله، أفتقد للهدف الأول الذي سيفيدني ذهنيا".

يذكر أن ديلور، إنتقل خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي إلى نانت قادما من نيس بعقد يمتد إلى عامين ونصف العام.