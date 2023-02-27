شبكة المؤثرات العقلية بالدويرة في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في "تخزين نقل وشراء قصد البيع" للمؤثرات العقلية بالدويرة، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح نفس المصدر، أن قضية الحال تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش تم "توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و46 سنة ينحدرون من العاصمة على متن سيارة سياحية بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية ".

كما بينت التحريات أن المشتبه فيهم "يعانون من أمراض مزمنة وكانوا في كل مرة يحصلون على وصفات طبية صورية ثم يقومون بتغيير الطبيب المعالج والولاية التي حصلوا فيها على الوصفة ليقوموا بعدها بشراء الأدوية من صيدليات في أماكن مختلفة".

وأبرز ذات البيان، أنه تم في إطار هذه القضية ضبط وحجز "981 قرص من المؤثرات العقلية، 28 قارورة من المؤثرات العقلية السائلة، وصفات طبية صورية وكذا مركبة تستعمل للتنقل ولترويج هذه السموم، ستة هواتف نقالة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 68000 دج ".

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية -يضيف نفس المصدر-سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.