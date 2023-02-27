تغيير موعد ومكان لقاء شباب بلوزداد أمام المريخ

كشفت اليوم الإثنين، إدارة نادي شباب بلوزداد عن تغيير في موعد ومكان الذي سيجرى فيه اللقاء أما المريخ السوداني.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ " السياربي" على الفايسبوك: " تعلم إدارة شباب بلوزداد المشجعين الأوفياء أنه قد تم تغيير موعد مباراة العودة التي ستجمع فريقنا الغالي شباب بلوزداد مع نادي المريخ السوداني لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا إلى يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 على الساعة 20:00 ".

وأضاف المصدر ذاته:" هذا وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إجراء اللقاء بملعب 19 ماي 1956 بعنابة ، وستعمل إدارة شباب بلوزداد في الساعات القادمة على تسهيل تنقل المشجعين من أجل دعم الفريق في هذا اللقاء".

يذكر أن شباب بلوزداد يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، خلف الوصيف المريخ السوداني بـ4 نقاط، في حين يتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ9 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الأخير بنقطة واحدة.