غليزان: لصوص المحلات التجارية في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول، والسابع بغليزان في قضيتين منفصلتين من تفكيك جمعية أشرار تقوم بسرقة المحلات التجارية، وهذا إثر تلقي الضبطية القضائية لشكوى من أحد الأشخاص تعرض محله التجاري الخاص ببيع التبغ والكبريت بمدينة غليزان لعملية السرقة بالكسر من قبل مجهولين، ليتم فتح تحقيق،

حيث أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيهم مع استرجاع المسروقات كما تعرض بالمقابل محل تجاري لبيع الأحذية إلى السرقة التي طالت أحذية رياضية، وبعد تحقيق تم توقيف المشتبه فيهم، واسترجاع مجموعة من الأحذية المسروقة.

وقد قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز 1201 كبسولة من المؤثرات العقلية، وذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المهلوسات على متن مركبة بمدينة غليزان.

وبعد رصد تحركات المشتبه فيه، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم توقيف أحد المشتبه فيهم الذي كان يحوز على 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه إلى تحديد هوية شريكه، وتوقيفه على متن مركبة، وبحوزته مبلغ مالي قدره 14000 دج من عائدات بيع هده السموم.وقد أحيل المروجان أمام الجهات القضائية.