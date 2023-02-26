زلزال جديد يضرب شرق تركيا

لم تتوقف الهزات الأرضية خلال الفترة الماضية بين الزلزال المدمر الذي ضرب فجر الـ 6 من فيفري جنوب تركيا وشمال سوريا مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا في كلا البلدين.

فقد ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 درجة اليوم الإثنين، ولاية ملاطيا بجنوب شرق تركيا

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب شرق تركيا، على عمق 7 كيلومترات.

فيما أكدت إدارة الكوارث التركية انهيار مبان في ملاطيا مع بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن الزلزال الجديد تسبب في انهيار 22 مبنى ودخول 70 شخصا إلى المستشفيات، مؤكدة مقتل اثنين.