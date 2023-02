L’Algérie examine les possibilités de renforcer sa coopération militaire avec la Russie

Le général Said Chengriha, chef d’état-major de l’Armée populaire nationale, a reçu ce lundi le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie Nikolai Patrushev, qui est en Algérie à la tête d’une importante délégation.

Un communiqué du ministère de la Défense nationale a ajouté que les parties ont abordé l’état de la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de la renforcer, et ont également échangé des analyses et des points de vue sur des questions d’intérêt mutuel.

Le général Chengriha a déclaré que "cette visite témoigne de la volonté inébranlable de l’Algérie et de la Russie de renforcer le partenariat stratégique et historique qui caractérise nos relations bilatérales, en particulier dans le domaine de la coopération militaire".

Il a considéré que le but de ces efforts de l’Algérie et de la Fédération de Russie de contribuer à l’établissement de la paix et du développement durable, tout en respectant la souveraineté des États, reflète pleinement aux principes inébranlables et historiques sur lesquels s’est développée une étroite coopération bilatérale fondée sur la confiance mutuelle et les intérêts communs des deux pays.