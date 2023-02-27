وزير الصحة يطمئن خرجي معاهد التكوين شبه الطبي

طمأن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، من تيارت، خريجي معاهد التكوين شبه الطبي بفتح مناصب مالية لتوظيفهم من خلال رده على انشغال طرحه أحد خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه طبي، الذي صرح أن خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي المعتمدة بالولاية لم يستفيدوا من التوظيف.

ودعا وزير الصحة إلى الإسراع في إنهاء أشغال وتجهيز مشروع إنجاز مركز لعلاج السرطان المزمع أن يكون له طابع جهوي، والمحدّدة آجال استلامه في أواخر شهر ديسمبر من السنة الجارية حسب البطاقة التقنية للدراسة المعروضة.

وقال وزير الصحة في تعليقه على شرح مدير التجهيزات العمومية في الشق المتعلق بتسليم المشروع في شهر أوت القادم "تمنيت لو قلت أن سأفتحه في شهر جوان" في إشارة إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الأشغال التي بلغت نسبة 86 بالمائة ونسبة استهلاك القروض المالية 57.4 بالمائة، لهذا المشروع الذي يتربع على مساحة 7 هكتارات ووجوده على مقربة من مركز الطفولة والأمومة ليتحول الموقع إلى قطب صحي كما قال الوالي علي بوقرة، إذ يسمح المشروع بتحسين التكفل بمرضى السرطان وتفادي نقل المرضى لتخفيض نفقات التنقلات والنفقات الإضافية وكذا تدعيم مرافق القطاع بالولاية و تقريب المؤسسة الاستشفائية من مرضى السرطان الذين يتنقلون إلى ولايات البلدية، العاصمة و وهران.

وتدعم قطاع الصحة بتيارت بعيادة "الحياة" الطبية الجراحية الخاصة للدكتور عبد القادر بوزيان، تقع بحي المستقبل بقلب مدينة تيارت، دشنها وزير القطاع، عبد الحق سايحي، تتوفر على 24 سريرا، قاعتي جراحة بعتاد فرنسي الصنع يتماشى المعايير الدولية، وتضمن التكفل بالمرضى في عديد التخصصات الطبية الجراحية طيلة أيام الأسبوع إضافة إلى الاستعجالات الطبية على مدار 24 ساعة على 24، أمراض النساء والتوليد، جراحة العظام، الأمراض الداخلية، طب الأطفال، الأشعة، مخبر التحاليل الطبية والصيدلية.

ووضع وزير الصحة رفقة الوالي والسلطات المحلية حجز الأساس لمشروع إنجاز 60 سرير ببلدية تخمارت في أقصى الحدود الغربية لولاية تيارت مع كل من ولايتي معسكر وسعيدة، المنتظر أن ينهي معاناة تنقل المرضى وقطع مسافات طويلة لغرض العلاج.