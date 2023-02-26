الاستغناء نهائيا عن استيراد المواد الطاقوية

أكد المدير العام لسلطة ضبط المحروقات رشيد نديل أن 2023 ستكون سنة الاستغناء النهائي عن استيراد المواد الطاقوية.

وقال نديل اليوم الإثنين، للإذاعة الوطنية، إن الجزائر التي تسجل اكتفاء ذاتيا في إنتاج كل المشتقات النفطية تستورد المازوت فقط وستلجأ إلى الاستغناء النهائي عن استيراد هذه المادة مع دخول استثمارات المصافي حيز الخدمة للرفع من الطاقة الإنتاجية الموجهة للاستهلاك والتي تقارب حاليا الـ 10 مليون طن.

أشار نديل خلال استعرضه حصيلة الاستهلاك الداخلي للمواد الطاقوية خلال السنتين الأخيرتين، إلى أن استهلاك مادة المازوت بلغ 10.1 مليون طن مقابل 9.7 مليون طن في 2021، في حين بلغت كمية استهلاك البنزين 3.3 مليون طن في 2022 مقابل 3.4 مليون طن عام 2021 مسجلة تراجعا طفيفا يعود الى التوجه نحو استخدام الغاز المميع "سيرغاز" الذي شهد استهلاكا قدره مليون و550 ألف طن العام الفارط وهو الذي لم يتجاوز عتبة الـ 1.2 مليون طن في 2021

وأرجع تزايد الطلب على الغاز المميع إلى السعر المنخفض لهذا الوقود والمقدر بـ 09 دنانير للتر الواحد وكذا إلى الإجراءات التحفيزية المنتهجة من قبل الدولة فيما يتعلق بكلفة اقتناء وتركيب النظام الخاص باستعمال "قارورة سيرغاز".

واستقرت حصيلة استهلاك البوتان والبروبان خلال السنتين الأخيرتين، عند مليون و300 ألف طن، بينما بلغ استهلاك الكيروزان في 2022 إلى نصف مليون طن بعد عودة حركة الطيران الذي توقف جراء وباء كورنا.

وفي الوقت الذي تشكل فيه المصادر الطاقوية المستخرجة من باطن الأرض أهم ثروات البلاد بدأت ثورة طاقية جديدة تطل برأسها على العالم وهي الطاقة المتولدة عن الهيدروجين الأخضر الذي ينتج عبر التحليل الكهربائي لجزيئات الماء.

فبالنظر إلى النجاعة البيئية والطاقوية للهيدروجين الأخضر والذي تدرك الجزائر اليوم أهميته للمستقبل، ذكر رشيد نديل بأن العالم اليوم يحتاج إلى إنتاج طاقوي كبير والهيدروجين الأخضر يمثل المستقبل في هذا المجال لذا وجب علينا تحضير الأرضية الملائمة لإطلاق المشاريع المتعلقة به والاستعانة بالخبرة اللازمة مع الاهتمام بالتكوين وتوفير كميات كبيرة من الموارد المائية وتحديد مصيرها بعد استخدامها وكذا استعمال أنابيب الغاز لنقل الهيدروجين.

وشدد المدير العام لسلطة ضبط المحروقات على أن توليد الكهرباء في هذا المجال يجب أن يتم انطلاقا من الطاقة الشمسية لا من الغاز.