الإصابات تلاحق غزال

كشف اليوم الإثنين، تقرير تركي أن الدولي الجزائري رشيد غزال لاعب نادي بشيكتاش تعرض لإصابة أخرى.

و وفق موقع " تي أر تي سبور"، فإن غزال أصيب خلال تمارين الإحماء قبل مواجهة أنتاليا سبور الأخيرة وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وفق المصدر ذاته، فإن إصابة غزال الذي كان يستعد للعب كقائد بعد ابتعاده عن الفريق لفترة طويلة ، لا علاقة لها بإصابته السابقة.

ولم يستطع أصحاب اللونين الأسود والأبيض من الإستفادة من خدمات غزال هذا الموسم بسبب المتكررة التي تعرض لها،. يذكر أن غزال لعب لمدة 230 دقيقة في 6 مباريات بالدوري ونجح في هز الشباك مرتين وقدم تمريرة واحدة.