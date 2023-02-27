رئيس مجلس الأمة يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

استقبل ، اليوم الاثنين ، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وبمعية وفد عن غرفتي البرلمان، دوارتي باشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب بيان مجلس الأمة ، فقد شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية العمل البرلماني المتعدد الأطراف وتفعيل آليات التعاون بين التنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما من خلال الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد عميد المنظمات البرلمانية الدولية وأحد أهم فواعل الحوار والتفاوض في العلاقات الدولية، كما يعتبر منصة للبرلمانيين من كافة أنحاء العالم لمناقشة وتدارس المسائل الدولية الراهنة.

وبخصوص هذا الموضوع شدد قوجيل على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي باعتباره صوت شعوب المعمورة.

كما ذكر ڨوجيل، بالثوابت التي تنبني عليها الدبلوماسية الجزائرية ماضيا وحاضرا في الجزائر الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والقائمة على احترام سيادة الدول ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية للغير، فضلاً عن دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والتذكير بالجهود الرامية إلى تصفية الاستعمار في إفريقيا والعالم ومنها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصير

من جهته نوه دوارتي باشيكو، بالدور الفعال لممثلي البرلمان الجزائري في هدا المحفل البرلماني الدولي، كما أكد على سعي المجموعة البرلمانية الدولية من أجل المرافعة لقضايا السلم والأمن والحوار في مختلف تجلياته، كما أشاد باتفاق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية الممضى بالجزائر يوم 13 أكتوبر 2022 ، تحت رعاية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.