الجلفة: أقسام مدرسة عائشة أم المؤمنين تتحول الى غرف تبريد

اشتكى، أولياء تلاميذ ابتدائية عائشة ام المؤمنين ببلدية عين وسارة في الجلفة من عدم وجود التدفئة المركزية داخل حجرات الدراسة بهذه المؤسسة منذ ازيد من 15يوما موازاة مع الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة وبرودة الطقس وهو ما جعل أبناءهم يتمدروس في ظروف غير لائقة، مناشدين الجهات الوصية التدخل من أجل انتشال التلاميذ من الظروف الصعبة التي يتمدرسون فيها.

حيث عبر أولياء التلاميذ في حديثهم للخبر،عن حجم المعاناة التي يمر بها أبناءهم بسبب غياب التدفئة في أقسام المؤسسة التي تحولت إلى غرف تبريد، بسبب الاضطرابات الجوية وغياب التدفئة ، مضيفين أنها ظروف لا تسمح بالتحصيل الدراسي، مؤكدين أن تلقي الدروس في غياب التدفئة أمر صعب، وهو الأمر الذي أيده الأساتذة الذين أكدوا على معاناتهم مع غياب التدفئة بسبب تعطل جهاز التدفئة وعدم ربطه بأنبوب الماء الخاص به الغير صالح مطالبين بتغييره ، بأنبوب بلاستيكي.

مهددين في رسالة تحصلت الخبر على نسخة منها بالتوقف عن العمل والدخول في إضراب مفتوح الى غاية تحقيق مطلبهم في توفير التدفئة التي أثر غيابها -حسبهم- سلبيا على التحصيل الدراسي لتلاميذهم في هذا الجو البارد.

وفي ذات الصدد، أشار المعنيون إلى جملة المراسلات والشكاوى التي وجهوها إلى الجهات الوصية من أجل معالجة المشكل المطروح لكن دون جدوى.