فوز الجزائرية امينة بتيش ماراطون كاستيلون 2023

فازت العداءة الجزائرية، امينة بتيش بالطبعة 2023 لماراطون "كاستيلون" أمس الأحد بإسبانيا، مسجلة توقيتا بـ2 سا 28 د و 30 ث.

وتفوقت العداءة الجزائرية، على الكينية كاندي جيروب بنيناح، في المرتبة الثانية ( 2سا29 د و 18 ث)، في الوقت الذي حصلت فيه الاثيوبية بيرو ادهينا جيدي، على المرتبة الثالثة بتوقيت 2سا 30 د و 45 ث .

وعند الرجال، سيطر الاثيوبيون على الماراطون، بفوزهم بالمرتبة الاولى والثانية، تواليا بواسطة دادي يامي (2سا 11 د و 15 ث) وليمي ديميشا بيي ( 2سا 11د و 18 ثا).

وفي نوفمبر 2022 ، توجت بتيش بنصف ماراطون دوفيل ( فرنسا)، بتوقيت 1سا 11د و38 ث ، قبل ان تضيف إنجازا اخر أسابيع بعدها في تجمع للعدو الريفي " بوزيد سعال"، أمام مليكة بن دربال ( الحماية المدينة) وزميلتها في نادي نخبة برج بوعريريج، غنية رزيق.

ونجحت بتيش في تحقيق نتائج جيدة في مختلف الاختصاصات وهو ما يؤكد جاهزيتها البدنية مع مطلع هذه السنة، تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة.