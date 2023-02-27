عرقاب يستقبل أساتذة باحثين مختصين في المجال المنجمي

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مجموعة من الأساتذة الباحثين في المجال المنجمي من جامعات عنابة، خنشلة، البويرة، وبجاية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتمحور اللقاء الذي جرى بحضور إطارات ومستشاري الوزير من القطاع المنجمي، حول تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر، لاسيما في الشق المتعلق بالدراسات والأبحاث العلمية والتكوين في هذا المجال، حسب نفس المصدر.

ويأتي هذا اللقاء بهدف "تقريب الجامعة الجزائرية من محيطها الاقتصادي، عبر شراكات وتعاون علمي وبحثي مع مؤسسات قطاع المناجم، وكذا لوضع استراتيجية تعاون بين الجامعة الجزائرية، ومختلف مراكز البحث من أجل تطوير الدراسات والأبحاث المنجمية، ومشاركته في تطوير المشاريع الاقتصادية المنجمية"، يضيف البيان.