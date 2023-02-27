تبسة : توقيف 7 أشخاص واسترجاع ماشية مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثليجان، من توقيف عصابة متكونة من (07) أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 23 و50 سنة بتهمة تكوين جمعية أشرار وجنحة سرقة مواشي، جنحة عدم التبليغ عن جناية وجنحة إخفاء أشياء مسروقة.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى مقدمة من طرف مالك الماشية (ج.ي)، مفادها تعرضه للسرقة من زريبته المتواجدة بدوار الرقيبة بلدية ثليجان، على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام مع تشكيل دورية مدعمة بخلية الشرطة العلمية والتوجه إلى مكان وقوع الجريمة أين تم القيام بالمعاينات اللازمة، مع تفعيل مخطط قائد المجموعة لمجابهة سرقة المواشي مع غلق جميع المنافذ المحتمل العبور منها، أين تم وفي وقت قياسي توقيف المشتبه فيه الأول واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه توقيف باقي أفراد العصابة المتكونة من (06) ستة أشخاص مع معرفة مكان إخفاء المسروقات ووسيلة نقل الماشية إليه، بعد التنسيق مع النيابة تم الحصول على إذن بالتفتيش أين تم العثور على قطيع الأغنام المسروقة والسيارة المستعملة في العملية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويليهم أمام العدالة، أين تم إداعهم الحبس المؤقت.