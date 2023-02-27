تلمسان :الدرك يحجز لحوم فاسدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني في تلمسان من حجز لحوم بيضاء وحمراء فاسدة غير قابلة للاستهلاك في عمليتين متفرقتين، حسب بيان صادر عن خلية الأعلام والاتصال للمجوعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان.

وكانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمشي قد حجزت كمية من اللحوم الحمراء فاسدة كانت موجهة للبيع والتسويق بالسوق الأسبوعي للرمشي، إثر توقيف شاحنة صغيرة مبردة.

وبعد تفتيشها تم العثور على ذبيحتين لنعجتين وذبيحة لماعز وأحشاء وأطراف الذبائح مجمدة مملوءة بالفضلات، وبعد الاستعانة بالطبيبة البيطرية التابعة لمكتب حفظ الصحة لبلدية الرمشي، تم رفع عدة مخالفات ضد المعني بالأمر سائق الشاحنة.

ومن جهة أخرى، تمكن أفراد الفرقة من حجز تسعة قناطير من اللحوم البيضاء و50كلغ من أحشاء الدواجن كانت على متن شاحنة مبردة بعد توقيف سائقها على الطريق الوطني رقم 35وكانت الكمية موجهة للبيع والتسويق على مستوى قصابات الرمشي.

وتم توجيه الكمية المحجوزة إلى حديقة الحيوانات بتلمسان.