الوزير الأول يستقبل سفير دولة فلسطين بالجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بقصر الحكومة، سفير دولة فلسطين، فايز أبو عيطة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شكل اللقاء "فرصة للتأكيد على عمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".

كما تطرق الطرفان أيضا إلى "آخر تطورات القضية الفلسطينية وجهود الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للدفاع عن هذه القضية المركزية، لاسيما مبادرته التي تكللت بالتوقيع على إعلان الجزائر للم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية"، وفقا للمصدر ذاته.