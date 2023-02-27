كسالي يترأس اجتماعا مع مسؤولي شركات التأمين العمومية

تراس وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اجتماعا مع الرؤساء المدراء العامين لشركات التامين العمومية، خصص لتقييم الاعمال التي حققتها هذه الشركات في إطار برنامج عصرنة هذا القطاع، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان، انه تم التطرق خلال هذا الاجتماع، الذي جرى يوم السبت بمقر الوزارة، الى المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتأمينات الرامي الى مناغمة نشاط التأمينات مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتطوير الادماج المالي عبر تسريع مسار رقمنة منتجات وخدمات التامين وتنويع العرض وقنوات التوزيع، فضلا عن تحسين الحكامة ونجاعة شركات التامين العمومية.

كما سمح هذا اللقاء بإجراء تقييم حول الانجازات المسجلة على مستوى كل شركة تامين عمومية وتحديد محاور التحسين والتوجهات المترتبة عنها بغية تجسيد الإجراءات المتخذة في أسرع الآجال والرفع من نشاط التأمينات الى مستوى اعلى من النجاعة.

في هذا الصدد، وجه وزير المالية تعليمات لمسؤولي شركات التامين العمومية من "اجل ادراج محوري الاصلاح والعصرنة ضمن اولوياتهم وتخصيص جميع الامكانيات البشرية والمادية اللازمة من خلال تحقيق هذه الاعمال".

وتتلخص هذه التوجيهات المسداة في تكثيف اعمال ادماج وسائل رقمية جديدة تخدم العلاقة السريعة والتفاعلية مع المؤمنين، وترقية قنوات جديدة للتوزيع والاتصال، فضلا عن تقليص اجال تعويض المؤمنين.

كما يتعلق الامر، بتحسين وتنويع عروض التأمين عبر إطلاق منتجات تأمينية جديدة، ملائمة لاحتياجات المؤمنين، سيما بالنسبة لتامين التكافل مع اعتماد شركتين جديدتين للتامين وشبابيك مخصصة لهذا النوع من التأمينات.

وخلص المصدر ذاته في الأخير، الى التأكيد بان كسالي قد اعطى توجيهات لمسؤولي شركات التامين من اجل تكثيف اعمال الاتصال عبر جميع القنوات الإعلامية، بما فيها الرقمية، بغية تعميم مختلف المنتجات والخدمات التي توفرها شركات التامين، فضلا عن احترام الاخلاقيات التعريفية التي تتماشى مع معايير التقنية والمهنية.