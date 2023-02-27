تأجيل لقاء شبيبة القبائل-جمعية الشلف الى الجمعة المقبل

أجلت مباراة شبيبة القبائل- جمعية الشلف لحساب تسوية رزنامة الجولة ال16 للرابطة الاولى- موبيليس التي كانت مقررة يوم الخميس 2 مارس الى يوم الجمعة 3 مارس (00ر16سا)، حسبما اعلنته اليوم الاثنين رابطة كرة القدم المحترفة.

"نظرا للتغييرات الجديدة التي مست برمجة، مباريات المجموعة الاولى لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم من طرف الكونفدرالية الافريقية وهذا بتأجيل مباراة شبيبة القبائل- فيتا كلوب الى يوم السبت 11 مارس، فان رابطة كرة القدم المحترفة، كانت مضطرة لتغيير برنامج البطولة, حسبما اوضحته الهيئة الكروية في موقعها الرسمي.

من جهة أخرى، تقام مباراة شباب قسنطينة- شبيبة القبائل، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ17 ، يوم الثلاثاء 7 مارس (00ر15سا)، بينما مباراة اتحاد خنشلة - شبيبة القبائل( الجولة الـ19)، التي كانت مبرمجة يوم الاحد 12 مارس، أرجئت الى تاريخ لاحق، حسب نفس المصدر.

كما اجلت مباراة شباب قسنطينة-نادي بارادو ( الجولة الـ19)، التي كانت مبرمجة يوم الجمعة 10 مارس، الى يوم الأحد 12 مارس (00 :15سا) .