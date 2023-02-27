ڨالمة: الدرك يحجز 1249 قارورة مشروبات كحولية

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حمام النبائل بڨالمة، 1249قارورة مشروبات كحولية، وأوقف شابا يبلغ 32سنة.

وأوضحت خلية الاتصال المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، بأن العملية تمت خلال دورية متبوعة بنقطة مراقبة، على مستوى الطريق الولائي رقم19، حي لفت انتباه عناصر فرقة الدرك سيارة على متنها شخص ، الذي رفض الامتثال لمصالح الفرقة عندما تلقى الإشارة عليه بالتوقف، وواصل سيره.

وقد مكن توقيفه وتفتيش المركبة تفتيشا أمنيا، من العثور داخلها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع ،تقول مصادرنا.

ولدى طلب من السائق رخصة الحمولة، صرح بأنه لا يملك أي وثيقة ، حيث تم ،على الفور، حجز البضاعة وتحويل المركبة سائقها إلى مفر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية ببوشڨوف ، التي أمرت بٱيداعه الحبس.