بعثة طبية كوبية لتغطية نقص الأخصائيين بتيارت

أعلن، اليوم، الإثنين، وزير الصحة، عبد الحق سايحي عن قرب حلول بعثة طبية

كوبية للعمل بمستشفيات ولاية تيارت لتغطية النقص المسجل في بعض التخصصات منها أمراض النساء، الأشعة و الإنعاش.

ولفت الوزير إلى أن هذه البعثة الطبية الكوبية ستتكفل بالمرضى المقيمين بالمناطق النائية التي تعاني نقصا في عدد من التخصصات، "يتم تحديد الاحتياجات الحقيقية الولاية بالتشاور مع مدير الصحة و الوالي".

و أعلن الوزير عن تعزيز قطاع الصحة بمشاريع هامة لخدمة المرضى في إطار برنامج السلطات العليا، تتعلق بمستشفى 60 سرير ببلدية تخمارت، مستشفى 120 سرير ببلدية قصر الشلالة، و تسجيل دراسة لإنحاز مستشفى بكل من بلديتي عين كرمس و عين الذهب، هذه الأخيرة المستفيدة من مركز تصفية الدم يتوفر على 16 رئة اصطناعية( آلة لتصفية الدم)، زاره الوزير و سيفتح قريبا، إضافة إلى المستشفى الجهوي للأورام المنتظر إستلامه شهر أوت القادم حسب الوعود المقدمة من طرف مدير التجهيزات العمومية.