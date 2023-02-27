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بعثة طبية كوبية لتغطية نقص الأخصائيين بتيارت

أخبار الوطن
27 فيفري 2023 ()
محمد رابح
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أعلن، اليوم، الإثنين، وزير الصحة، عبد الحق سايحي عن قرب حلول بعثة طبية

 كوبية للعمل بمستشفيات ولاية تيارت لتغطية النقص المسجل في بعض التخصصات منها أمراض النساء، الأشعة و الإنعاش.

ولفت الوزير إلى أن هذه البعثة الطبية الكوبية ستتكفل بالمرضى المقيمين بالمناطق النائية التي تعاني نقصا في عدد من التخصصات، "يتم تحديد الاحتياجات الحقيقية الولاية بالتشاور مع مدير الصحة و الوالي".

و أعلن الوزير عن تعزيز قطاع الصحة بمشاريع هامة لخدمة المرضى في إطار برنامج السلطات العليا، تتعلق بمستشفى 60 سرير ببلدية تخمارت، مستشفى 120 سرير ببلدية قصر الشلالة، و تسجيل دراسة لإنحاز مستشفى بكل من بلديتي عين كرمس و عين الذهب، هذه الأخيرة المستفيدة من مركز تصفية الدم يتوفر على 16 رئة اصطناعية( آلة لتصفية الدم)، زاره الوزير و سيفتح قريبا، إضافة إلى المستشفى الجهوي للأورام المنتظر إستلامه شهر أوت القادم حسب الوعود المقدمة من طرف مدير التجهيزات العمومية.

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