البويرة: النيابة تصدر بيانا بشأن حادث تكجدة



أصدرت اليوم نيابة الجمهورية بمحكمة البويرة بيانا خاصا بوقائع الحادث المروري الذي وقع بالطريق الوطني رقم 33 بمنطقة تكجدة بإقليم بلدية الأصنام والمتمثل في انحراف حافلة مخلفة 10 قتلى و 30 جريحا

وجاء في البيان أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، الرأي العام ، أنه يتاريخ 24 فيفىي 2023، على الساعة الرابعة والنصف وقع حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 33 بالمنطقة السياحية تكجدةخلف وفاة عشرة أشخاص من بينهم سائق الحافلة و 30 جريحا. كانوا على متن حافلة متجهة الى الجزائر العاصمة بعد رحلة سياحية.

وكشف في ذات البيان أنه بينت المعاينات والتحقيقات الأولية المسؤولية الحصرية لسائق الحافلة المتوفى .الذي ارتكب تجاوزا خطيرا بإحدى المنعرجات ففقد السيطرة على الحافلة وانحرفت به يسارا في اتجاه سيره، لتهوى في منحدر و تستقر اسفله على عمق 200 متر.

وأكد في ذات البيان أنه يعلم وكيل الجمهورية ان القانون يضمن تعويض الضحايا وذوي الحقوق وفقا للآليات المعمول بها.



