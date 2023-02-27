أسمدال تحصل على 6 مناصب مهمة بالاتحاد العربي للأسمدة

تحصل مجمع أسمدال التابع لسوناطراك على مجموعة من المناصب المهمة في الاتحاد العربي للأسمدة على غرار نيابة رئاسة اللجنة الزراعية، عضوية اللجنة الاقتصادية، عضوية اللجنة الفنية، نيابة رئاسة مجموعة عمل العلاقات العامة، كما تحصلت شركة فرتيال – فرع مجمع أسمدال – على عضوية اللجنة الزراعية وشركة سورفرت الجزائر على عضوية اللجنة الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تجديد هياكل الاتحاد لدورة 2023 – 2024 على هامش المشاركة في أشغال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للأسمدة الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمدة من 21 إلى 23 فيفري 2023 بفندق الريتز كارلتون النيل بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

أشار بيان المجمع إلى أنّ هذا الإنجاز يعتبر الأول من نوعه من حيث تمثيل الشركات الجزائرية في هياكل الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1975، في ظل رئاسة مجلس إدارته من طرف هواين مـحمد الطاهر الرئيس المدير العام لمجمع أسمدال، ويأتي هذا بعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الفني الدولي الرابع والثلاثون المنعقد بالجزائر من 3 إلى 6 أكتوبر من السنة الماضية تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، في الوقت التي تعرف فيه صناعة الأسمدة بالجزائر قفزة نوعية من خلال إطلاق مشاريع هيكلية ستمكنها من تعزيز مكانتها في السوق الدولية.

يذكر أن الإتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية دولية غير حكومية، أسس عام 1975 ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويهدف إلى تنمية وتطوير صناعة الأسمدة وخاماتها ومجالات استخداماتها في الوطن العربي، مع مراعاة المعايير والمتطلبات البيئية، وتكثيف التعاون البيني في مختلف المجالات ومع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، مع إبراز الدور التكاملي والريادي في تدعيم الإنتاج الزراعي مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما يضم في عضويته 100 شركة تمثل ثلث انتاج العالم من الأسمدة.



