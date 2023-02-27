الجلفة: الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تغضب سكان عين وسارة



أثار الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مساء اليوم ببعض أحياء مدينة عين وسارة بالجلفة سخط وغضب المواطنين، حيث أعرب السكان عن تذمرهم الشديد إزاء هذا الوضع المزري الذي أرهقهم.

وذلك في ظل تأخر المصالح المعنية في تصليح العطب الذي تسبب في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الذي استمر من الرابعة مساءا الى غاية الثامنة وذلك عبر كل من احياء( صيفي محمد و المجاهدين وعبان رمضان وديبس المختار )، مما خلف موجة من الغضب الشديد لدى سكان الاحياء المذكورة ، إضافة إلى خوفهم من تعرض أجهزتهم الالكترونية والكهرومنزلية للتلف، بسبب الانقطاعات المتكررة



