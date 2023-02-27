وفاة شاب بعدما دهسته شاحنة في الجلفة



لقي، شخص حتفه، بولاية الجلفة اليوم الاثنين، بعد أن دهسته شاحنة ببلدية البيرين

وحسب مديرية الحماية المدنية لولاية الجلفة فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين اليوم في حدود الساعة 21 و 03 د لأجل حادث مرور تمثل في صدم شاحنة من نوع ايسيزي لشخص بمنطقة القطفة بالطريق الوطني رقم 40 في الشطر الرابط بين البيرين - المسيلة باتجاه عين الحجل حوالي 26 كلم . ونجم عن الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 33 سنة في عين المكان ليتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى البيرين

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.