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وفاة شاب بعدما دهسته شاحنة في الجلفة

مجتمع
27 فيفري 2023 ()
ع.الرخاء
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لقي، شخص حتفه، بولاية الجلفة اليوم الاثنين، بعد أن دهسته شاحنة ببلدية البيرين
وحسب مديرية الحماية المدنية لولاية الجلفة فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين اليوم في حدود الساعة 21 و 03 د لأجل حادث مرور تمثل في صدم شاحنة من نوع ايسيزي لشخص بمنطقة القطفة بالطريق الوطني رقم 40 في الشطر الرابط بين البيرين - المسيلة باتجاه عين الحجل حوالي 26 كلم . ونجم عن الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 33 سنة في عين المكان ليتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى البيرين
فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

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