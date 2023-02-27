البويرة : إعانة ب500 مليون تثير غضب إدارة وفاق سور الغزلان

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لم يتقبل مسيري فريق وفاق سور الغزلان الذي يلعب في بطولة القسم الوطني الثاني الإعانة التي خصصتها المصالح الولائية والمقدرة ب500 مليون سنتيم .

و اعتبر بوخالفة سامي مناجير الفريق هذه الإعانة عبر وسائط التواصل الاجتماعي على صفتحه الفايسبوك بالقول أنها "(اهانة) من السلطات لولاية البويرة لفريق يلعب على الصعود الى القسم الوطني الأول ", وأضاف " للاسف بيت الوفاق ينفجر واللاعبين يدخلون في اضراب تضامنا مع الإدارة".

وكشف ذات المناجير أن هنالك من يريد ضرب استقرار الفريق و تألقه في بطولة القسم الثاني من خلال تحريض بعض الاطفال على رشق الميدان بالحجارة وسب اللاعبين والمدرب.

كما أشار أيضا أن الامر بلغ الى حد نشر الاكاذيب المغلوطة على اساس أن الفريق استفاد من مبلغ 3.8 مليار سنتيم.