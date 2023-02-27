موازاة مع انخفاض درجات الحرارة.. تسممات بعدة ولايات

إثر الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة في أغلب ولايات الوطن ليلة البارحة، تدخلت مصالح الحماية المدنية في عدة ولايات جراء تسجيل أعراض تسمم بسبب استنشاق غاز أحادي أوكسيد الكربون.

وقد تدخلت صباح اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية بالمسيلة في حدود الساعة 02 سا 46 دقيقة بالمكان المسمى حي لاروكاد بالمسيلة من أجل إسعاف وإجلاء 03 أفراد تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بباتنة أيضا بإسعاف وإجلاء 06 أشخاص أصيبوا بتسمم على إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة المنزل، حيث تدخلت ذات الهيئة في حدود الساعة 20 سا و22 دقيقة، بحي 1020 مسكن ببلدية باتنة.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية بميلة في حدود الساعة 16 سا و 24 دقيقة بحي 241 مسكن ببلدية المشيرة ودائرة التلاغمة من أجل إسعاف و إجلاء 03 أفراد تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من أنبوب تصريف الغازات المحترقة المتصل بمدفأة المنزل

ودعت الحماية لمدنية في بيان لها، إلى عدم الغلق العشوائي وسد منافذ التهوية، وتوفير تهوية جيدة داخل المنزل للوقاية من أخطار القاتل الصامت ومن التسممات بغاز أحادي أوكسيد الكربون.