ضربة موجعة لنبيل فقّير

تعرض ريال بيتيس الإسباني لضربة قوية بإصابة صانع ألعابه الفرنسي نبيل فقير وابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن النادي الأندلسي خلال الساعات الماضية.

ويحتاج الدولي الفرنسي لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته خلال الفوز على إلتشي 3-2 الجمعة في الدوري الإسباني.

وكشف بيتيس الذي يحتل المركز الخامس في الدوري ويقاتل من أجل مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إضافة إلى وجوده في ثمن نهائي "يوروبا ليغ" حيث يتواجه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأن نبيل فقير عانى من تمدد مفرط في ركبته اليسرى في إحدى اللقطات الأخيرة من المباراة ضد إلتشي الجمعة الماضي".

وتابع: "أكدت الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال بيتيس أنّه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة من أجل معالجة الإصابة، ما يعني أنه سيغيب عما تبقى من الموسم".

وفرض ابن الـ 29 عاماً نفسه من ركائز بيتيس منذ انضمامه إليه من ليون عام 2019، وساهم في قيادته للفوز بكأس إسبانيا الموسم الماضي.