وهران: إدانة أربعة أشخاص بالسجن عن تهمة المضاربة

أصدرت محكمة السانيا بوهران، أمس الإثنين أحكاما تتراوح ما بين ثماني وعشر سنوات سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص عن جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة.

وحسب ذات البيان الذي تسلمت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منه الصادر عن نيابة محكمة السانيا فقد تمت متابعة أربعة أشخاص وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم إدانتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة زيت المائدة والحكم على أحدهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 5 مليون دج.

كما تم الحكم على الثلاثة الآخرين بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرت بـ 3 مليون دج، كما أشير إليه.