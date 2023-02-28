المدية: العدالة تنصف جمعية الشفاء وتريح مرضى الفيل

أنصف مجلس قضاء المدية جمعية الشفاء لمرضى العمود الفقري وقضى في حكمه الصادر، أمس، بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعتها جمعية ضد شخصين من سكان حي الشراشرية، بعدم التعرض للمشروع مع غرامة مالية قدرها 5000دج على كل يوم تأخر في المشروع، ابتداء من تاريخ تبليغهما الحكم.

وقد أبدى رئيس الجمعية، خليل موساوي، ارتياحه للحكم الصادر الذي سيسمح باستئناف الأشغال المتبقية من مشروع مركز علاج مرضى داء الفيل بعد توقف دام أربعة أشهر، مضيفا أن الجمعية ستشرع في حملة جمع تبرعات المحسنين للإسراع في إتمام الأشغال المتبقية وتجهيزه لاستقبال مرضى داء الفيل.

من جهة أخرى، قام ممثلون عن سفارة اليابان بالجزائر بزيارة تفقدية للأجهزة الطبية والمكتبية التي كانت قد تبرعت بها دولة اليابان للجمعية ضمن برنامج المساعدات للجمعيات الفاعلة في الميدان من أجل التنمية المحلية المستدامة، حيث اطلعوا على كل المعدات والأجهزة التي وجدوها حاضرة وفي حالة جيدة، والتي تم استخدامها بكفاءة لصالح المرضى، حيث استفاد منها أكثر من 8888 مريض، وهذا ما أعطى للوفد انطباعا وصورة جيدة عن العمل الجمعوي في الجزائر.