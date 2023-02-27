شباب بلوزداد: هذا ما تم تخصيصه لنقل المشجعين إلى عنابة

يواجه نادي شباب بلوزداد يوم السابع من مارس المقبل، ضيفه المريخ السوداني بملعب التاسع عشر ماي بعنابة وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال إفريقيا. وأكدت إدارة شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنها وبالتنسيق مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تم تخصيص قطارين لتنظيم عملية تنقل جمهور شباب بلوزداد من العاصمة نحو مدينة عنابة (ذهابًا وإيابًا) مع تحديد سعر 1000دج يتضمن تذكرة التنقل زائد تذكرة حضور اللقاء.

وختمت الإدارة قائلة سيتم الكشف لاحقًا عن برنامج التنقل كاملاً مع تحديد موعد الانطلاق.