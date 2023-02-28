الثلوج تغلق هذه الطرق

أغلقت الثلوج المتساقطة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عدة مقاطع من الطرق الوطنية والولائية.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي"، بأن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو مغلق أمام حركة المرور على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن بسبب تراكم الثلوج.

كما أغلقت الثلوج الطريقين الوطنيين رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو. ورقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونن بولاية تيزي وزو .

وفي ولاية البويرة أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وبالضبط في منطقة ا إيكوكار التابعة إقليميا لبلدية بشلول

أما في ولاية تيبازةفقد أغلقت الثلوج أيضا الطريقين الولائيين رقم 14 على مستوى منطقة أحريز ببلدية أغبالو ورقم 03 الرابط بين بلديتي بني ميلك والداموس.

وختمت "طريقي" بيانها قائلة بأن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.