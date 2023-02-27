لوغريت يستقيل من منصبه

قدم اليوم الثلاثاء رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مانويل لوغريت استقالته من على رأس الهيئة الكروية.

ووفق ما جاء اليوم عبر شبكة " بي أف أم" الفرنسية، فإن لوغريت قام بالخطوة التي كانت منتظرة منذ فترة، أمام أعضاء المكتب التنفيذي وذلك خلال الاجتماع الغير عادي المنعقد صباح اليوم.

ووفق المصدر ذاته، فإن الاستقالة تم قبولها من طرف الأعضاء الذين دفعوه للانسحاب في الحادي عشر من جانفي المنصرم.

يذكر أن لوغريت صاحب الـ 81 عاما، متورط في تحقيق لوزارة الشباب والرياضة والذي تم فتح تحقيق حوله بتهمة التحرش الجنسي، متواجد في هذا المنصب منذ عام 2011 وتنتهي عهدته المقبلة عام 2024، وكان قد أدلى في الآونة الأخيرة بتصريحات ضد المدرب زين الدين زيدان وأحدثت ضجة إعلامية كبيرة.