"الجزائر تقترب من تحقيق الاستقلال الغذائي"

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر للإشراف على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار: "الفلاحة.. من أجل أمن غذائي مستدام".

واستقبل رئيس الجمهورية بقصر الأمم من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني وكبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل.

وفي كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، أكد الرئيس تبون أن رهان الأمن الغذائي أصبح من صمامات الأمان التي تحرص عليه الحكومات الرشيدة وتضعها في مقدمة أولوياتها وصلب استراتيجياتها.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا إن القطاع الفلاحي يعول عليه كثيرا في فك الارتباط بعائدات المحروقات.

وتابع رئيس الجمهورية "نقف اليوم بارتياح لما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة حيث ساهم قطاع الفلاحة بـ 14.7% من الناتج الوطني الخام، لا يمكن الاكتفاء الذاتي في كل المواد الفلاحية لكن الأهمية التي نعمل عليها هي تقوية إنتاجنا في المواد الاستراتيجية كالحبوب".

واعتبر رئيس الجمهورية أن الحبوب هي الأساس خاصة مع ندرة هذه المادة الأساسية جراء الأزمة في أوروبا، مضيفا "حتى الدول المنتجة تتعرض إلى مشكل الندرة في بعض المواد ولذلك من أجل المحافظة على استقلال قراراتنا وسيادتنا يجب مضاعفة الإنتاج والعمل أكثر".

وأكد الرئيس تبون أنه يمكن استغلال طاقات ومؤهلات البلاد من أجل التوجه إلى تصدير الحبوب رغم أن معدل الإنتاج الوطني ضعيف جدا حاليا، مضيفا أن الأرقام الحقيقية لإنتاج الحبوب يجب أن تكون دقيقة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوجه إلى رقمنة قطاع الفلاحة، حتى يتم ضبط أرقام الإنتاج واستغلال الأراضي الفلاحية والمزروعة.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته: "تأكيدنا على الإحصاء لا يعني إرادتنا في زيادة الضرائب ولكن لرسم الاستراتيجيات، الدولة التي تريد استرجاع قوتها الاقتصادية والفلاحية خاصة، يجب أن تسير بالأرقام الصحيحة".

وأضاف: "لم نمنع استيراد الجرارات من أجل عصرنه آليات الاستغلال الفلاحي، يجب علينا أن نتقدم بسرعة في الإنتاج الصحيح بالنسبة لقطاع الفلاحة".

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر قادرة على إنتاج كميات هائلة من الحبوب في الجنوب، مضيفا " نستطيع الوصول بعد استغلال كل المؤهلات واستعمال التقنيات الحديثة من أجل الوصول إلى معدل 60 قنطارا في الهكتار على الأقل".

وفيما يخص إنتاج في شعبة الخضروات والفواكه، قال رئيس الجمهورية أن جهودا معتبرة اتجهت حتى إلى إنتاج فواكه استوائية.

كما أكد رئيس الجمهورية أن الفلاحين تمكنوا من تحقيق مردود جيد في العديد من الشعب الفلاحية الأخرى كالأرقان، السلجم، زيت الزيتون، السكر.

وأضاف الرئيس تبون " نحن على وشك الوصول إلى الاستقلال الغذائي ولم يبق إلا بعض الخضروات لنصل في آفاق 2025 إلى الاكتفاء الذاتي"، مشددا على ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل العقار الفلاحي.