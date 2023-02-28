البيض: توقيف شخص وحجز أقراص مهلوسة

تمكنت عناصر كتيبة التدخل السريع التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية البيض، من حجز 181 قرصا مهلوسا مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة.

تعــود حيثيات القضية، إثر قيام عناصر كتيبة التدخل السريع بحاجز مراقبة عبر مدخل مدينة البيض، أين تم توقيف سيارة أجرة على متنها أربعة ركاب وأثناء عملية مراقبة وتفتيش المركبة ترجل أحد الركاب ولاذ بالفرار لولا فطنة ويقظة عناصر الشرطة الذين تمكنوا من توقيفه بطريقة احترافية، وبعد تفتيش حقيبة ظهره عثر بداخلها على 181 قرص من نوع إكستازي، ليتم تحويل المركبة وراكبيها إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام النيابة المختصة، أين صدر ضده أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية.