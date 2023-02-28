الرئيس تبون يكرم مستثمرين في قطاع الفلاحة

كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عددا من المستثمرين الفلاحيين، نظير جهودهم في خدمة القطاع الفلاحي وتميزهم في ترقية هذا القطاع وتحسين مردوده من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وجاء التكريم أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، اليوم الأربعاء، حيث تم تكريم حاج محمود، رائد في إنتاج وتكثيف بذور الحبوب بالمنيعة، تكريم عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين مستثمر ومنتج في شعبة الحليب ومشتقاته من مؤسسي ملبنة الحضنة وتكريم عزاوي جيلالي ولد الشيخ، رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي.

كما تم تكريم كل من حكيم عليليش، مستثمر فلاحي في زراعة أشجار زيت الزيتون البيولوجي في الجلفة ونظيرة أولبصير، منتجة للزيوت النباتية والعطرية بسوق أهراس بالإضافة إلى حليمة خالد، مديرة مزرعة "البرهنة" بولاية المغير ومجيدي إدريس، مطور برمجيات وتطبيقات رقمية في قطاع الفلاحة بولاية المسيلة.